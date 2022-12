Brand in Baden-Badener Wohnhaus: Zwei Verletzte

Im Baden-Badener Stadtteil Oberbeuern ist es am Montagvormittag zu einem Brand gekommen. Dabei wurden zwei Personen verletzt.

Zu einem Brand in einem Zweifamilienhaus in Oberbeuern ist die Feuerwehr Baden-Baden am Montagvormittag gegen 11 Uhr verständigt worden. Im Maiersbachweg war es zu einem Kellerbrand mit starker Rauchentwicklung gekommen.

Zwei Personen wurden verletzt, heißt es in dem Einsatzprotokoll der Feuerwehr. Die Feuerwehr leitete die Brandbekämpfung unter Atemschutz ein. Die Standsicherheit des Gebäudes wurde durch Baufachberater des THW Baden-Baden geprüft.

Die Berufsfeuerwehr und die Abteilung Lichtental der Freiwilligen Feuerwehr waren im Einsatz, zudem Rettungsdienst, Polizei, Stadtwerke Baden-Baden (Störungsdienste Elektro und Gas/Wasser). Während des Einsatzes bestand Einsturzgefahr mit Gefährdung der Einsatzkräfte im Innenangriff, so die Kurzmitteilung.

Defekter Trockner verursacht Brand in Oberbeuern

Die Einsatzbereitschaft für weitere Einsätze wird von dienstfreien Kräften der Berufsfeuerwehr und den Abteilungen Stadtmitte und Neuweier der Freiwilligen Feuerwehr sichergestellt. Der Brand ist nach Mitteilung der Polizei wohl durch einen technischen Defekt an einem Trockner entstanden.

Das Feuer konnte zwar rund 30 Minuten später von den Wehrleuten gelöscht werden, das Haus dürfte zunächst aber nicht bewohnbar sein. Zwei Bewohner wurden vorsorglich vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Am Brandort kam es durch die Einsatzfahrzeuge zu Behinderungen. Der Sachschaden dürfte sich auf einen unteren sechsstelligen Betrag summieren, so die Polizei.