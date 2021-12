Im Fall des am Sonntag in Baden-Baden-Oosscheuern tot aufgefundenen Kindes hat die Staatsanwaltschaft Haftbefehl gegen einen 33-Jährigen beantragt, bei dem das Mädchen zu Gast war.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montagmittag mitteilten, war im Laufe der Ermittlungen ein 33-jähriger Mann in den Fokus gerückt, bei dem das sechsjährige Mädchen zu Gast war. Er war nach dem Brand bewusstlos und verletzt in eine Klinik gebracht worden.

Die Ermittler schließen derzeit nicht aus, dass er sich zusätzlich zu der erlittenen Rauchgasvergiftung weitere Verletzungen selbst zugefügt hatte. Die Staatsanwaltschaft Baden-Baden hat gegen den 33-Jährigen einen Haftbefehl wegen des Verdachts des Mordes beantragt.

Der Mann befinde sich nach wie vor in einem kritischen Zustand. Zum Schutz des aus der Wohnung geretteten Sohnes des Mannes hat das Jugendamt der Stadt Baden-Baden den Jungen bis auf Weiteres in Obhut genommen.

Die Ermittlungen der Polizei liefen auch am Montag auf Hochtouren und konzentrieren sich auf die Geschehnisse vor dem Brandausbruch. Die Tatortarbeit in der Wohnung finde aufgrund des Brandgeschehens unter erschwerten Bedingungen statt und werde noch einige Zeit in Anspruch nehmen, heißt es in der Mitteilung weiter.

Totes Mädchen in Baden-Baden erst nach Stunden identifiziert

Die erschwerten Ermittlungsbedingungen hatten auch dazu geführt, dass das geborgene Kind erst nach einigen Stunden identifiziert werden konnte. So war in ersten Meldungen auch von einem fünfjährigen Kind die Rede gewesen, was von den Ermittlern dann am Montag konkretisiert wurde.

Die Kriminalisten, die im weiteren Verlauf der Ermittlungen noch weitere Spezialisten hinzuziehen werden, konnten in der Wohnung verschiedene Spuren sichern. Diese deuteten darauf hin, dass das Kind einem Gewaltdelikt zum Opfer gefallen war.

Die Ermittlungsbehörden erhoffen sich durch die im Verlauf des Montags stattfindende Obduktion des Mädchens, das sich in der Nacht zum Sonntag zu Besuch in Wohnung aufgehalten hatte, weitere Erkenntnisse.