Feuerwehr in Baden-Baden löscht Brand durch schnelles Eingreifen

In Baden-Baden hat die Feuerwehr durch schnelles Eingreifen den Brand eines Gebäudes in der Ernst-Becker-Straße verhindert. Grund des Feuers war vermutlich eine Defekte Hydraulikpumpe.

Durch schnelles Eingreifen hat die Feuerwehr in Baden-Baden am Donnerstagmorgen den Brand eines Gebäudes in der Ernst-Becker-Straße unter Kontrolle gebracht. Laut Pressemitteilung der Polizei Offenburg verletzte sich dabei niemand.

Brandursache war nach bisherigen Erkenntnissen ein technischer Defekt an einer Hydraulikpumpe. Die polizeilichen Ermittlungen zur Schadenshöhe dauern an.