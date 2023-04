Anwohner kritisieren Lärmbelästigung

Feuerwehr fährt ohne Martinshorn zur Übung in ehemaliges Baden-Badener Hotel

Weil sie seit Jahren gegen Baulärm ankämpfen, kritisieren Anwohner in Baden-Baden einen geplanten Übungseinsatz der Feuerwehr in ihrer Nachbarschaft. Oberbürgermeister Dietmar Späth hält an der Übung fest.