Feuerwehr rettet Katze aus leerstehendem Haus in Baden-Baden

Ein Mann hat eine Katze in einem leerstehenden Haus in Balg entdeckt. Die Feuerwehr rettete das Tier und brachte es in ein Tierheim.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr haben am Mittwochabend eine Katze gerettet. Sie war in einem leerstehenden Haus in Balg eingesperrt, so die Polizei.

Um 20.10 Uhr meldete sich ein Mann bei der Polizei und berichtete von Katzengeräusche aus einem leerstehenden Haus. Er vermutete, dass eine Katze darin eingesperrt sein könnte. Das bestätigte sich nachdem die Polizeistreife an dem Haus ankam.

Da kein Verantwortlicher für das Gebäude ermittelt werden konnte, rief die Polizei die Feuerwehr zur Tierrettung hinzu. Diese öffneten problemlos ein gekipptes Fenster, durch das vermutlich auch die Katze in das Haus gelangte, und fing die Katze ein.

Da die kleine schwarze Katze sehr abgemagert schien und kein Halsband trug brachten die Beamten sie ins Tierheim Lichtental zur weiteren Versorgung.