Knallerbsen gibt es immer noch

Als es Feuerwerk noch im Kiosk in Baden-Baden zu kaufen gab

Keine Böller an Silvester? Ulrike Kamelski kann sich da an eine ganz andere Ära erinnern. Als sie vor 40 Jahren ihre Ausbildung zur Einzelhandelskauffrau in Lichtental begann, war das für sie und ihren damaligen Chef Karl-Heinz Pickarski eine ganz heiße Zeit, wenn sich das Jahr dem Ende näherte.