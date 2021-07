Fieser-Brücke in Baden-Baden: Initiative nimmt Hürde für Bürgerentscheid ohne Probleme

Die Bürgeriniative hat die formellen Anforderungen für das Bürgerbegehren „Fußgängerzone Kreuzstraße/Fieser-Brücke“ erfüllt. Ein Bürgerbegehren ist der Antrag der Bürgerinnen und Bürger an die Gemeindevertretung, einen Bürgerentscheid durchzuführen, also eine Abstimmung über eine kommunalpolitische Sachfrage. In der Sitzung am Montag, 26. Juli, steht nun die Entscheidung des Gemeinderats an, ob das Bürgerbegehren zulässig ist.

Der Bürgerentscheid soll parallel zur Bundestagswahl am 26. September stattfinden. Den Wahlberechtigten wird dabei diese Frage gestellt: Wollen Sie, dass der Bereich von den Kurhaus-Kolonnaden inklusive der Fieser-Brücke bis zur unteren Sophienstraße und die Kreuzstraße zur Fußgängerzone wird? Die Frage kann mit „ja“ oder „nein“ beantwortet werden. Das mehrheitlich gewählte Ergebnis gewinnt, für ein gültiges Ergebnis müssen mindestens 20 Prozent der Wahlberechtigten für eine Seite abgestimmt haben, das sogenannte „Abstimmungsquorum“. kam