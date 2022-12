Firma Höll aus Baden-Baden sammelt Spenden für BT-Weihnachtsaktion

Das Baden-Badener Familienunternehmen beteiligt sich an der Aktion „BT-Leser bereiten Weihnachtsfreude“. Mehr als 1.000 Euro wandern in die Spendenkasse.

Die Firma Höll kümmert sich, wie das Badische Tagblatt, schon sehr frühzeitig um Weihnachtsfreude: Damit niemand in Stress gerät, beschenkt das Familienunternehmen gute Kunden seit den 90er-Jahren mit Weihnachtsbäumen. Man darf sich seinen Wunschbaum sogar aussuchen.

Dazu gibt es einen Weihnachtsmarkt mit Buden vor der Firmenzentrale in der Hubertusstraße: mit Glühwein, Flammkuchen und Bratwürsten. Klar, dass der Ansturm groß, die Stimmung immer besonders ist.

An zwei Tagen kamen die Geladenen nach Oos und der Bürodienstleister präsentierte zudem Gastvorträge über modernes Arbeiten und Drucken.

Trinkgeld wandert in die Spendenbox für die BT-Aktion

Diesmal machte die Firma Höll aber nicht nur die Kunden glücklich, sondern auch die Vereinsvorsitzende von „BT-Leser bereiten Weihnachtsfreude“, Xenia Richters. Die Besucher sollten für die Aktion spenden: Das Trinkgeld, das sonst für die Lieferung der Bäume an die Höll-Mitarbeiter fließt, wanderte in eine Spendenbox und Geschäftsführerin Carolin Höll sowie ihre Mutter Gerda Höll verdoppelten das Ganze.

Mehr als 1.000 Euro hat das Familienunternehmen in dritter Generation somit der Vereinskasse vermacht. Die Summe fließt ohne Abzüge an Baden-Badener in Not. Moderne Arbeitskultur und traditionelle Weihnachtsbäume – das passt besonders zusammen, wenn Gutes dabei herauskommt.