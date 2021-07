Bei der Firma termotek in Baden-Baden lässt es sich einfach wunderbar aushalten: Das Gebäude hat durch eine moderne Lüftungsanlage immer die optimale Luftqualität und die Temperaturen sind zu allen Jahreszeiten optimal. Im Sommer ist es so angenehm klimatisiert.

Umwelt spielt für termotek eine ganz wesentliche Rolle

Das in der Gottlieb-Daimer-Straße 9 ansässige Unternehmen fertigt Kühlgeräte sowohl für industrielle als auch medizinische Anwendungen. Oft werden Laser gekühlt. Mit einem Laserstrahl kann man nicht nur Augen operieren sondern auch Haare oder Tattoos entfernen. Es gibt nahezu unzählige Anwendungsgebiete für Laser.

Die 1998 gegründete Firma termotek beschäftigt sich mit Kühllösungen für spezielle Anwendungen. Und gerade das macht es ausgesprochen interessant - und manchmal sogar richtiggehend aufregend. Ein Meilenstein in der Firmenhistorie war der Eintritt in die technotrans-Unternehmensgruppe, mit der termotek seit 2011 auf der ganzen Welt vertreten ist.

Die Umwelt spielt bei termotek eine ganz wesentliche Rolle. Das neue Gebäude wurde äußerst modern konzipiert, wodurch viel Energie eingespart wird. Fahrräder können ebenso mit Strom beladen werden als auch Autos. Das Unternehmen arbeitet an einer klimaneutralen Produktion ohne CO2-Emission.

Neuerungen und Innovationen gehören zum Arbeitsalltag

Das Unternehmen aus Baden-Baden steht auch für Sicherheit in allen Bereichen. „Selbst in Pandemiezeiten habe ich mich an meinem Arbeitsplatz immer sicher gefühlt. Die Platzverhältnisse ermöglichen ausreichend Abstände und die wirtschaftliche Lage war zu jeder Zeit gut. Mein Arbeitsplatz war trotz der monatelangen Pandemie niemals in Gefahr“, berichtet ein zufriedener und glücklicher Auszubildender.

„Die Firma termotek ist sehr stark in zukunftsträchtigen Feldern wie etwa der Medizintechnik, Halbleiter- und Laserindustrie oder auch der E-Mobilität etabliert. Neuerungen und Innovation gehören zum Arbeitsalltag. Ich habe jeden Tag das Gefühl, dass die Zukunft uns gehört!“, so der Azubi weiter.