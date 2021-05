Flüchtiger Transporter-Fahrer verursacht Sachschaden in Baden-Baden

Zwei Außenspiegel sind Grund für das Ärgenis eines Autofahrers in Baden-Baden. Der eine ist sein eigener, er wurde ihm abgefahren, von dem anderen blieb nur die Hülle zurück. Die Polizei ermittelt.

Ein Sachschaden von 1.000 Euro ist die Folge eines Verkehrsunfalls am Mittwochmorgen um 9 Uhr in der Balger Hauptstraße in Baden-Baden. Wie die Polizei mitteilte, war der Fahrer eines Land Rovers und ein unbekannter Fahrer eines weißen Transporters mit den Außenspiegeln zusammengestoßen.

Nach Angaben des Beschädigten belud er zum Unfallzeitpunkt sein parkendes Auto, weshalb er das Nummernschild des Unfallverursacher nicht festhalten konnte.

Dieser setzte seine Fahrt nach dem Zusammenprall offenbar unbeirrt fort.

Nach Polizeiangaben blieb nur die Hülle des Außenspiegels seines weißen Transporters zurück.

Sachdienliche Hinweise zum mutmaßlichen Unfallverursacher werden von der Polizei unter der Telefonnummer 07221 680-0 entgegengenommen.