Vorbereitung auf Flüchtlinge aus Ukraine

So ist die Lage im Flüchtlingsheim auf dem Waldseeplatz in Baden-Baden

In der Flüchtlingsunterkunft in Baden-Baden gibt es durch die Lockerungen der Corona-Maßnahmen wieder mehr ehrenamtliche Angebote. Für Flüchtlinge aus der Ukraine will das Team Kapazitäten frei machen.