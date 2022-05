Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden verzeichnet Rekordwerte im April

Reisefieber in Mittelbaden: Der Regionalflughafen in Rheinmünster-Söllingen hat im vergangenen April die höchste Passagierzahlen im vierten Monat des Jahres in seiner 25-jährigen Geschichte erzielt.

Insgesamt nutzten 116.500 Reisende den Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden (FKB) - rund 200 mehr als im bislang besten April. Das war der Vergleichsmonat im Jahr 2019 - also vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie.

Das beliebteste Ziel war, man ahnt es, die Lieblings-Insel der Deutschen: Palma auf Mallorca. Dahinter folgen London, und zwei weitere spanische Ziele: Barcelona-Girona und Alicante, berichtet Flughafen-Geschäftsführer Uwe Kotzan. Das bislang beste Monatsergebnis seiner Geschichte verzeichnete der FKB im August 2012. Damals waren es 166.606 Passagiere.

Flugplan mit 35 Zielen in 18 Ländern

Unter den aktuell 35 Zielen, die von Mittelbaden aus angeflogen werden, stehen zudem die griechischen Inseln Kreta und Rhodos hoch in der Gunst der Reisenden.

Kotzan erwartet ferner ein steigendes Aufkommen nach Antalya in der Türkei und weitere Nachfrage nach den Zielen in Spanien. Im Sommerflugplan weist das Angebot am FKB über 1,2 Millionen Flugsitze zu den 35 Zielen in 18 Ländern aus. Die werden von insgesamt sechs Fluggesellschaften bedient.

Auch das Frachtaufkommen legt wieder zu. Im April wurde der Umschlag um 60 Prozent gesteigert. Nach dem enormen Passagierrückgang in den vergangenen beiden Corona-Jahren kann Kotzan wieder optimistisch in die Zukunft blicken.

„Damit stehen die Zeichen wieder auf Wachstum - insbesondere im relevanten Vergleich zu vor der Pandemie“, freut sich der Flughafenchef.

Der Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden erholt sich schneller als Frankfurt

Der Regionalflughafen erholt sich demnach schneller von der Krise, weil er nicht so stark vom Segment der Geschäftsreisen abhängig ist wie die großen Airports etwa in Frankfurt oder Stuttgart. Den Baden-Airport nutzen neben Erholungsreisenden vor allem auch Familienmitglieder, um Verwandtschaft zu besuchen.

Zudem verzeichnet der Regionalflughafen einen hohen Teil an Arbeitskräften. Die kommen etwa aus Portugal, Spanien, Italien und ehemaligen Ostblockländern nach Mittelbaden.

Ryanair ist die wichtigste Fluggesellschaft für den Baden Airport

Mit Abstand wichtigste Fluggesellschaft am mittelbadischen Regionalflughafen ist der irische Billigflieger Ryanair. Seit dem 25. März 2012 sind zwei Maschinen der Airline am FKB stationiert. Seit diesem Zeitpunkt hat Ryanair ab und bis FKB über 6,2 Millionen Passagiere befördert, sagt Kotzan.

Auch schon vor der Zeit bediente der irische Billigflieger den Airport in Mittelbaden. Insgesamt beförderte Ryanair seit 2003 über 10 Millionen Fluggäste ab und bis zum Standort auf der ehemaligen kanadischen Airbase in Rheinmünster-Söllingen.

Das beste Jahresergebnis erzielte der FKB 2019 mit 1,34 Millionen Passagieren. 2021 waren es nur 618.687 und 2020 noch weniger: 401.153.

Im Winterflugplan ab 30. Oktober sollen weitere Ziele dazukommen. Nach Angaben von Kotzan will Ryanair Verbindungen nach Agadir in Marokko und Sofia in Bulgarien aufnehmen. Wizz Air plane zudem, Kukës in Nordalbanien anzufliegen.