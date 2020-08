Förster in Baden-Baden rücken mit Wasser für die Wildschweine aus

Die Hitze scheint an ihnen abzuprallen: Obwohl die Sonne schon frühmorgens vom Himmel knallt, springen die Frischlinge im Baden-Badener Wildgehege munter über Stock und Stein. Im staubtrockenen Boden suchen sie nach Würmern und Insekten, zwischendurch hüpfen sie eine Runde in den Bach. Leitkeiler Fritz dagegen lässt es gemütlich angehen. Er suhlt sich im Schlamm und genießt ganz offensichtlich die willkommene Erfrischung.

Hitze trocknet die Suhle aus

Was Fritzle nicht weiß: Sein Spaß im Nass wäre in diesem heißen Sommer eigentlich schon längst vorbei. Die wochenlange Trockenheit hätte seinen geliebten Morast in ein dröges Erdloch verwandelt - wären die Mitarbeiter des städtischen Fachgebiets Forst und Natur nicht rechtzeitig mit Tankern und Kanistern voller Wasser ausgerückt.