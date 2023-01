Frau randaliert in Baden-Baden und widersetzt sich der Polizei

Eine 41-Jährige hat am frühen Mittwochmorgen in Baden-Baden einen Polizeieinsatz ausgelöst. Sie trat gegen Wohnungstüren und zerbrach Flaschen.

Eine Frau hat am frühen Mittwochmorgen in Baden-Baden randaliert und für Unruhe gesorgt. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall in einer Unterkunft in der westlichen Industriestraße.

Der eingesetzte Sicherheitsdienst alarmierte die Beamten gegen 2.15 Uhr. Die Frau soll gegen die Wohnungstüren getreten und Flaschen zerstört haben.

Bei der Ankunft der Polizei war die 41-Jährige sichtbar alkoholisiert. Sie widersetzte sich den Anweisungen der Beamten und ignorierte einen Platzverweis. Die Sicherheitskräfte nahmen die Frau daraufhin in Gewahrsam. Sie verbrachte den Rest der Nacht auf dem Polizeirevier.

Ein Sachschaden sei nicht entstanden, heißt es in der Mitteilung der Polizei weiter.