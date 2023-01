Frau stirbt nach Streit am Augustaplatz in Baden-Baden

Nach einem Streit am Augustaplatz in Baden-Baden am 2. Januar ist eine 44 Jahre alte Frau gestorben. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei. Es ist nicht der erste Todesfall dort.

Nach einer handfesten Auseinandersetzung am 2. Januar, die sich zwischen einer 40 Jahre alten Frau und einer 44-Jährigen zur Mittagszeit am Augustaplatz in Baden-Baden zugetragen haben soll, ist die Mittvierzigerin im Verlauf des Sonntags, 8. Januar, an der Folge einer Kopfverletzung gestorben. Das teilt das Polizeipräsidium Offenburg am Montag mit.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge soll es zwischen den beiden zunächst zu einem verbalen Disput gekommen sein, in Folge dessen die Jüngere ihrer Kontrahentin einen Schlag versetzte. Die Verletzte hat nach Angaben der Polizei eine medizinische Versorgung zunächst abgelehnt.

Sie habe sich drei Tage nach der Attacke eigenständig in eine örtliche Klinik begeben und sei nach weiteren drei Tagen ihrer Verletzung erlegen. Die Beamten des Kriminalkommissariats Rastatt haben die Ermittlungen zu den genauen Umständen des Vorfalls übernommen.

Nicht der erste Todesfall am Augustaplatz in Baden-Baden

Das ist nicht der erste Todesfall am Augustaplatz. Im Oktober 2021 ist dort ein älterer Mann zusammengebrochen und gestorben, mutmaßlich nachdem ihm ein Täter zuvor in der dortigen Tiefgarage die Geldbörse weggenommen hatte.

Eine verdächtige Person, die offenbar in Zusammenhang mit der Tat stand und auf Aufnahmen der Videoüberwachung zu sehen ist, war der Polizei namentlich bekannt. Nach Auskunft der Staatsanwaltschaft Baden-Baden ließ sich trotz der Personalien der Aufenthalt des Mannes nicht ermitteln.