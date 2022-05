Frau stürzt mit Auto in Baden-Baden in den Oosbach

Am Samstagnachmittag hat eine Frau mit ihrem Auto im Baden-Badener Stadtteil Oos eine Betonbrüstung durchbrochen und ist mit dem Fahrzeug in den Oosbach gestürzt.

Wie die Feuerwehr in einer Pressemitteilung berichtet, ging der Alarm um 14.15 Uhr am Samstag ein. Eine Autofahrerin durchbrach in Baden-Baden Oos beim Rangieren mit ihrem Fahrzeug eine Betonbrüstung, woraufhin das Auto in den dahinterliegenden Oosbach stürzte.

Die Feuerwehr sicherte das Fahrzeug mit einer Seilwinde und rettete die Frau über eine Steckleiter. Die Fahrerin blieb unverletzt und wurde vom Rettungspersonal betreut.

Die genaue Unfallursache sowie die Höhe des entstandenen Schadens sind noch nicht bekannt.