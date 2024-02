Freie Bürger für Baden-Baden wollen im Stadtparlament zweistellig werden

Die Parteien und Gruppierungen bereiten sich auf die Kommunalwahl vor. Die Freien Bürger für Baden-Baden wollen im Gemeinderat deutlich stärker werden. Eine zweistellige Zahl an Sitzen schwebt ihnen vor. Mit welchen Kandidaten treten sie an?

Gemeinderatswahl am 9. Juni

Die Ziele für die Gemeinderatswahl im Juni haben sich die Freien Bürger für Baden-Baden (FBB) klar gesteckt: „Wir wollen im Gremium zweistellig werden“, sagt Markus Fricke, FBB-Pressesprecher und Stadtrat, im Gespräch mit dieser Redaktion. „Das ist unser Anspruch. Ob wir dem gerecht werden, muss dann der Wähler an der Urne entscheiden.“

Derzeit ist die FBB-Fraktion mit sieben Stadträten im Gemeinderat vertreten. Ob und wie sich das Kräfteverhältnis im Stadtparlament verändert, wird sich nach der Kommunalwahl am Sonntag, 9. Juni, zeigen, auf die sich die Parteien und Gruppierungen derzeit vorbereiten.

Wir hatten fast 100 Bewerber. Markus Fricke

FBB-Stadtrat und Pressesprecher

Am Dienstagabend haben die Freien Bürger ihre Kandidatinnen und Kandidaten festgelegt, mit denen sie ins Rennen um die Sitze in der Bürgervertretung gehen wollen. „Im Rahmen einer Mitgliederversammlung. Die ist nicht-öffentlich“, erklärt Fricke, weshalb keine Medien eingeladen gewesen seien.

Da war viel Fingerspitzengefühl gefragt, um niemanden vor den Kopf zu stoßen. Markus Fricke

FBB-Stadtrat und Pressesprecher

Gemäß Satzung hat der aus fünf gewählten Personen bestehende Nominierungsausschuss die Kandidatenliste zusammengestellt, so Fricke. Genügend Interessentinnen oder Interessenten für eine Kandidatur auf der FBB-Liste zu finden, sei „überhaupt kein Problem gewesen. Wir hatten fast 100 Bewerber“, sagt Fricke.

Schwieriger sei es gewesen, die 40 Personen für die endgültige Kandidatenliste auszuwählen. „Da war viel Fingerspitzengefühl gefragt, um niemanden vor den Kopf zu stoßen.“ Der Ausschuss habe auch die Reihenfolge der 40 Listenplätze festgelegt.

Die Liste der FBB-Kandidaten für die Kommunalwahl 2024: Folgende Bewerber werden für die Freien Bürger für Baden-Baden im Juni 2024 für einen Sitz im Gemeinderat kandidieren: 1. Martin Ernst; 2. Wolfgang Niedermeyer; 3. Heinrich Liesen; 4. Markus Fricke; 5. Tommy Schindler; 6. Cornelia Mangelsdorf; 7. Rainer Lauerhaß; 8. Bettina Morlok; 9. Ulrich Heinz Althoff; 10. Kurt Jülg; 11. Tilmann Schachtschneider; 12. Oliver Gahn-Schuster; 13. Franz van Erckelens; 14 Stefan Klocke; 15. Richard Fuhrmann; 16. Christoph Bergbauer, 17. Martin Ziegler; 18. Boris Hofmann; 19. Thomas Schmall; 20. Jan-Michael Meinecke; 21. Florian Setzler; 22. Michael Armbruster; 23. Jörg Mühlfeit; 24. Arman Gülenay; 25. Martina Schey; 26. Gunther Winter; 27. Ylber Azemi; 28. Lara Schindler; 29. Kurt Fischer; 30. Enya Morlok, 31. Christian Weckesser; 32. Marcus Reiß; 33. Mónika Bajusz-Münz; 34. Rafik Messaoudi; 35. Yvonne Fallert; 36. Peter Metzmaier; 37. Eckehard Boyé; 38. Karin Hirschböck; 39. Karl-Heinz Höfer; 40. Michael Gerstner.

Alle Personen seien kurz vorgestellt worden, erläutert Fricke den Ablauf der Versammlung. „Die Kandidaten, die auf den ersten zehn Plätzen gelandet sind, haben sich und ihre Ziele kurz selbst präsentiert.“ Bei nur einer Gegenstimme hat der Listenvorschlag des Nominierungsausschusses Zustimmung gefunden, informieren die FBB in einer Pressemitteilung.

Cornelia Mangelsdorf und Ex-OB-Kandidatin Bettina Morlok treten an

Auf den vorderen zehn Plätzen gibt es vor allem bekannte Gesichter. Alle derzeitigen FBB-Stadträte kandidieren erneut. Angeführt wird die Liste vom aktuellen Fraktionsvorsitzenden Martin Ernst, gefolgt von den Stadträten Wolfgang Niedermeyer und Heinrich Liesen.

Die erste Frau rangiert auf Platz sechs, Cornelia Mangelsdorf (Redakteurin). Bettina Morlok (Betriebswirtin und Ex-OB-Kandidatin) findet sich auf Platz acht. „Wir haben eine gute Mischung gefunden“, zeigt sich Pressesprecher Fricke von der Kandidatenliste überzeugt. „Wir setzen auf Lebens- und Berufserfahrung, haben aber auch jüngere Interessenten auf der Liste.“

Die Wahl der Kandidaten für die Ortschaftsräte und von Ersatzkandidaten für die Wahl zum Gemeinderat wird in einer weiteren Mitgliederversammlung am 6. März stattfinden, so die FBB.