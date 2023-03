Freigabe der Abfahrt von der A5 bei Baden-Baden verzögert sich

Verkehrsteilnehmer, die von der A5 aus Richtung Frankfurt bei der Anschlussstelle Baden-Baden in Richtung Iffezheim abbiegen wollen, müssen sich noch gedulden. Diese Abfahrt bleibt einen Tag länger gesperrt.

Das Regierungspräsidium Karlsruhe gibt die Abfahrt von der A5 bei Baden-Baden aus Richtung Frankfurt auf die B500 in Richtung Iffezheim einen Tag später frei als ursprünglich geplant. Nach Auskunft der Behörde ist sie erst in der Nacht von Freitag, 31. März, auf Samstag, 1. April, wieder geöffnet.

Die Bauarbeiten sollten bereits am Donnerstag, 30. März, beendet sein. Die beauftragte Firma und die Autobahn GmbH des Bundes können die Verkehrssicherung im vierten Bauabschnitt auf der B500 aber nicht zum vorgesehenen Termin abbauen, teilt das Regierungspräsidium mit.

Deshalb bleibt die Abfahrt von der Autobahn einen Tag länger gesperrt.

Sanierungsabschnitt ist rund drei Kilometer lang

Die Spurensperrungen auf der B500 sowie die Auffahrten von der B500 auf die A5 in Richtung Basel und Frankfurt gibt das Regierungspräsidium voraussichtlich am Donnerstag, 30. März, im Lauf des Tages für den Verkehr frei.

Die Sanierung der B500 zwischen Baden-Baden und Iffezheim auf einer Länge von etwa drei Kilometern läuft seit Anfang Oktober. Nach der Winterpause haben die Arbeiten am 20. Februar wieder begonnen.

Der aktuell vierte Bauabschnitt, die Sanierung der nördlichen Fahrbahn der B500 bei der Autobahnanschlussstelle Baden-Baden und der beiden nördlichen Autobahnäste, endet nach Angaben des Regierungspräsidiums am Donnerstag, 30. März.

Parallel beginnt die Erneuerung der Bundesstraße zwischen der Kreuzung B500/L75 (ehemals B36) und der Abzweigung der L78a Richtung Wintersdorf. Dieser Abschnitt ist für den Verkehr gesperrt.

Die Umleitung ab der Kreuzung B500/L75 in Richtung Frankreich führt zunächst über die L75 in Richtung Rastatt, dann links auf die L78b.

Beim Kreisel in Höhe des Wintersdorfer Gewerbegebiets fahren die Verkehrsteilnehmer auf die L78a, um dann wieder auf die B500 zu gelangen. Von Frankreich kommend in Richtung Baden-Baden fließt der Verkehr in die entgegengesetzte Richtung zunächst über die L78a, die L78b und anschließend über die L75 wieder auf die B500.