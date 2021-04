Spannende Einblicke: Was machen die Baden-Badener Freimaurer?

Geheime Bünde, verschlossene Türen und Zeiten, in denen sich ein künftiges Mitglied bewähren muss, ehe es aufgenommen wird. Das alles klingt sehr spannend. Tatsächlich existiert in Baden-Baden auch eine sogenannte Loge, die Badenia zum Fortschritt. Und das schon seit genau 150 Jahren.

Ernst Koelblin und der Zigarettenfabrikant Batschari gehören zu den prominenteren Personen, die hier Mitglied waren. Doch was ist es, was diese Männer verbindet? Wer kann hier Mitglied werden?

Die Frage darauf lässt sich im Grunde leicht beantworten, erklärt Franz Jünger, amtierender Meister vom Stuhl. So heiße es etwa in den alten Akten der Freimaurerei, dass jeder freie Mann von gutem Ruf in der Lage sei, Freimaurer zu werden. Heute würden solche Formulierungen allerdings modern interpretiert.