Zurück aus Dornröschenschlaf

Das Baden-Badener Friedrichsbad öffnet nach 20 Monaten wieder

Das Friedrichsbad in Baden-Baden will nach anderthalb Jahren der Schließung am 1. Dezember wieder öffnen mit dem 2G-Modell. Wie sehen die weiteren Vorbereitungen aus, wie fährt man eine Therme wieder hoch?