In einem ausführlichen Struktur-Gutachten wurden in den vergangenen Monaten die verschiedenen Möglichkeiten analysiert. Unter Berücksichtigung aller Faktoren spricht vieles für einen zentralen Standort. Ein Zentral-Klinikum würde die langfristige Versorgungssicherheit in unserer Raumschaft gewährleisten und wäre wirtschaftlicher als die anderen Varianten. Wirtschaftlichkeit hat in diesem Zusammenhang nichts mit Profit zu tun, sondern es geht um eine solide und nachhaltige Finanzierung unserer Gesundheitsversorgung. Das Klinikum Mittelbaden ist in kommunaler Trägerschaft und soll es auch zukünftig bleiben, dafür müssen wir es stark machen für die zukünftigen Herausforderungen. Die Entscheidung über die künftige Ausrichtung wird demnächst in den Gremien getroffen.