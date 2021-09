„Pioneer of Pop“

Fury in the Slaughterhouse bei New Pop Festival in Baden-Baden ausgezeichnet

Groß wurden sie mit der Magie des Normalen, der Zeitlosigkeit. Ein Wachstum, das bei „Fury in the Slaughterhouse“ bereits rund 35 Jahre lang andauert und noch nicht beendet scheint. Nun wurde die Band beim New Pop Festival in Baden-Baden ausgezeichnet.