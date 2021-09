Rockband aus Hannover feiert

Fury in the Slaughterhouse bekommen ihren ersten Musikpreis in Baden-Baden verliehen

Die Rockband Fury in the Slaughterhouse hat beste Erinnerungen an Mittelbaden, weil sie hier vor einer der größten Kulisse ihrer Karriere spielte. In Baden-Baden werden die Kultrocker jetzt erstmals auch mit einem Musikpreis gewürdigt.