Gasaustritt in Baden-Baden: Großeinsatz in der Innenstadt beendet

Ein Gasleck im ehemaligen Ludwig-Wilhelm-Stift hatte am Dienstagnachmittag in Baden-Baden einen Großeinsatz ausgelöst. Straßen wurden gesperrt und Wohnhäuser evakuiert.

Wegen eines Gasaustritts ist es in Baden-Baden zu einem Großeinsatz der Feuerwehr gekommen. Nach Angaben der Stadt hatten Bauarbeiter am Dienstagabend eine Gasleitung in einem Gebäude in der Innenstadt beschädigt, woraufhin benachbarte Gebäude evakuiert wurden.

Da Explosionsgefahr bestand, wurde der Bereich weiträumig für den Verkehr gesperrt und die unmittelbar angrenzenden Anwohner evakuiert. 90 Einsatzkräfte von Feuerwehr, THW und Polizei waren vor Ort.

Nachdem der Gasaustritt gegen 21 Uhr gestoppt werden konnte, wurde das Gebäude entlüftet. Kurz nach 23 Uhr wurden die Verkehrssperren wieder aufgehoben. Wie viele Menschen ihre Häuser verlassen mussten, blieb unklar.

Das unter Denkmalschutz stehende Ludwig-Wilhelm-Stift war 2019 vom DRK geschlossen und an Investoren aus Freiburg verkauft worden, die das Ensemble in eine Luxus-Immobilie verwandeln wollen. Die Bauarbeiten an dem Altbestand und zwei in unmittelbarer Nachbarschaft entstehenden Neubauten laufen seither.