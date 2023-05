Gasleitung beschädigt: Evakuierungen in der Innenstadt von Baden-Baden

In Baden-Baden ist bei Bauarbeiten im ehemaligen Ludwig-Wilhelm-Stift eine Gasleitung beschädigt worden. Aktuell kommt es deshalb in der Innenstadt zu Sperrungen und Evakuierungen.

Bei Bauarbeiten im Gebäude des ehemaligen Ludwig-Wilhelm-Stifts in Baden-Baden ist am frühen Dienstagabend eine Gasleitung beschädigt worden. Derzeit strömt Gas aus dem Leck. Polizei und Feuerwehr haben deshalb die Rotenbachtalstraße und die Bernhardstraße voll gesperrt. Die benachbarten Gebäude zu dem ehemaligen Pflegeheim des DRK, in dem derzeit Luxus-Appartements entstehen, wurden evakuiert.

Verletzt wurde niemand - es besteht aber noch eine akute Gefahrensituation.Wie Helmut Oehler, der Geschäftsführer der Stadtwerke, auf Nachfrage der Redaktion sagte, sind derzeit Bauarbeiter dabei, die Straße an zwei Stellen aufzureißen, um die Gashauptleitungen freizulegen und diese dann vom Netz abzutrennen. Erst dann könne man in das Ludwig-Wilhelm-Stift vordringen, um festzustellen, wo sich das Leck befindet.

Im Einsatz sind neben Polizei und Feuerwehr auch das Technische Hilfswerk und das DRK, das seine Fahrzeuge für den Fall der Fälle auf dem Leopoldsplatz zusammengezogen hat. Das ehemalige Pflegeheim steht bereits seit Jahren leer und wird derzeit in ein Wohngebäude umgewandelt.

Die Bauarbeiter waren gerade dabei, den Bau zu entkernen, als einem von ihnen der Gasgeruch auffiel und sie die Feuerwehr benachrichtigten. Diese löste den Großalarm aus.

Dieser Beitrag wird aktualisiert (Stand: 18.50 Uhr)