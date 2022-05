Fachkräftemangel im Gastronomie- und Hotelgewerbe auf der einen, arbeitswillige ukrainische Flüchtlinge auf der anderen Seite - die Idee der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) der Region Mittelbaden-Nordschwarzwald, diesbezüglich Betriebe und Arbeitssuchende zusammen zu führen, ist vom Grundsatz her sinnvoll.

Das sieht auch Hans Schindler, Dehoga-Vorsitzender der Kreisstelle Baden-Baden, ähnlich. „Die Menschen aus der Ukraine schnell und unkompliziert in den Arbeitsmarkt zu integrieren, ist gut und richtig“, sagt der Wirt vom Gasthaus Auerhahn in Geroldsau. Zugleich verweist er aber auf rechtliche Hürden, die noch zu nehmen seien. „Da muss erst eine Basis geschaffen werden.“

Schindler weiß von einigen Kollegen, die „am Thema dran“ seien: „Sie möchten gern versuchen, Ukrainer in ihren Betrieben zu beschäftigen. Es muss aber auch passen.“ Mit Blick auf sprachliche Probleme sagt er, dass man sich heute nicht zuletzt dank der Übersetzerprogramme auf Handys „schon einigermaßen verständigen“ könne.

Jobs im Zimmerservice und Küche sind denkbar

Von Vorteil sei natürlich, wenn Flüchtlinge zumindest Englisch sprächen. Gerade im Bereich Zimmerservice oder als Küchenhilfe seien Jobs für ukrainische Arbeitssuchende in jedem Fall denkbar. Er verweist zugleich auf eine bevorstehende Veranstaltung des Dehoga Baden-Württemberg und des Welcome-Centers der Technologieregion Karlsruhe in der Geroldsauer Mühle.

Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten NGG sieht im Gastgewerbe Job-Perspektiven für Geflüchtete aus der Ukraine. So formuliert es der Geschäftsführer der NGG-Region Mittelbaden-Nordschwarzwald, Elwis Capece, in einer Pressemitteilung. Viele Hotels und Gaststätten in Baden-Baden seien dringend auf neues Personal angewiesen; das Gastgewerbe in der Stadt habe im April 90 offene Stellen gezählt, fast doppelt so viele wie vor einem Jahr. Für die Gastronomen und Wirte, die faire Bedingungen böten - „Bezahlung und Arbeitsbedingungen müssen stimmen“ - biete sich nun die Chance, Ukrainer einzustellen, befindet Elwis Capece. Unternehmen sollten zugleich Geduld haben, gerade wenn diesen am Anfang Deutschkenntnisse fehlten. Aus Sicht des Geschäftsführers ist die Politik in der Pflicht, rasch die Weichen zu stellen, um den Flüchtlingen das Fußfassen auf dem deutschen Arbeitsmarkt zu erleichtern, etwa über die unkomplizierte Anerkennung ukrainischer Bildungsabschlüsse und den vereinfachten Zugang zu Sprachkursen.

Es gehe darum, internationale Fachkräfte und Auszubildende „zu finden und zu binden“. Mitwirkende seien die Traube Group, das Portal der Bundesregierung für Fachkräfte aus dem Ausland „Make it in Germany“ sowie die Industrie- und Handelskammer Karlsruhe. „Die verschiedenen Akteure ziehen an einem Strang. An Fachkräftemangel leidet ja nicht nur die Gastronomie.“

Forellenzucht in Baden-Baden sucht einen Koch

Konkret „am Thema dran“ ist etwa Jörg Richter, Geschäftsführer der Forellenzucht Baden-Baden. Er sucht dringend einen Koch. Sprachkenntnisse, sagt er, seien in diesem Fall zweitrangig. „Im Service, zumindest im direkten Umgang mit den Kunden, ist es natürlich schwierig, jemanden zu beschäftigen, der kein Deutsch kann. Aber in der Küche wäre das möglich.“

Bis alle bei den Behörden gemeldet sind, wird es für diese Saison wohl zu spät sein. Jörg Richter, Geschäftsführer Forellenzucht Baden-Baden

Er habe auch die Arbeitsagentur über seine Personalsuche informiert. Offenbar gebe es aber auch unter den Flüchtlingen keine Köche. „Oder die entsprechenden Personen sind noch nicht registriert. Bis alle bei den Behörden gemeldet sind, wird es für diese Saison wohl zu spät sein“, befürchtet er. Über Erfahrungswerte mit Blick auf ausländische Fachkräfte respektive konkret Flüchtlinge verfüge er „bisher leider nicht“, räumt er ein.

Arbeitsagentur Karlsruhe/Rastatt vermittelt zunächst Probearbeit

Pressesprecher Benjamin Gondro von der Arbeitsagentur Karlsruhe/Rastatt sagt auf Anfrage dieser Zeitung: „Es ist der Arbeitsagentur immer wichtig, Menschen ausbildungsadäquat zu vermitteln. Dies gilt natürlich auch für Geflüchtete aus der Ukraine.“

Wenn Kunden jedoch den Wunsch äußerten, auch in anderen Branchen zu arbeiten, unterstütze die Agentur sie dabei. „Aktuell haben wir leider noch keine konkrete Einstellung eines Menschen aus der Ukraine im Hotel- und Gastronomiebereich. Uns wurden jedoch Probearbeiten gemeldet. Hier bleibt abzuwarten, was am Ende dabei herauskommt.“

Die Betriebe im HoGa-Bereich seien sehr an der Beschäftigung ukrainischer Flüchtlinge interessiert und meldeten auch Stellen, sagt er. Allerdings müssten entsprechende Sprachkenntnisse vorhanden sein. Dies sei derzeit das größte Problem. „Ob Geflüchtete aus der Ukraine überhaupt in dieser Branche arbeiten wollen, können wir noch nicht mit Sicherheit sagen. Im Moment werden sie von den Jobcentern registriert, so dass der Bezug von Grundsicherung ab 1. Juni gewährleistet werden kann. Die ersten Vermittlungsgespräche werden anschließend geführt.“