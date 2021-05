Gastronomie in Baden-Baden bereitet Neustart vor

Nikolas Brandau kann kaum erwarten, dass es endlich wieder losgeht. „Es wird Zeit. Wir sind alle heiß“, sagt der Junior-Chef des Löwenbräu. Nach fast sieben Monaten dürfen voraussichtlich am Donnerstag Gastronomie und Hotellerie in Baden-Baden wieder Gäste empfangen. Zum Auftakt herrscht Test- und Reservierungspflicht. Trotz dieser Hürden ist die Vorfreude in der Branche groß.

„Wir haben die Kühlhäuser vollgemacht und holen am Anfang 50 Beschäftigte aus der Kurzarbeit zurück“, sagt Brandau. Zur Unternehmensgruppe gehören auch nebenan das Café am Rathaus und das Restaurant Laterne. Obwohl es bis zum Neustart noch ein paar Tage dauert, fegt eine Mitarbeiterin am Wochenende schon einmal das Pflaster im Außenbereich und schiebt ein paar Blumenkästen an die richtige Stelle.

Ob in der Außengastronomie zum Auftakt viel los sein wird, erscheint angesichts durchwachsener Wetterprognosen allerdings fraglich. Den Biergarten des Löwenbräu überspannt seit November eine Holzkonstruktion, die sich jetzt bewähren könnte.