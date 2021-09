Gebäude neben Wohnhaus bei Brand in Baden-Baden völlig zerstört

Bei einem Brand in Baden-Baden ist am Sonntagabend das Nebengebäude eines Hauses komplett zerstört worden. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand.

Am Sonntagabend ist in einem unbewohnten Nebengebäude eines Wohnhauses in Haueneberstein in Baden-Baden ein Feuer ausgebrochen. Das Nebengebäude wurde bei dem Brand gegen 22.30 Uhr völlig zerstört. Das teilte die Polizei mit.

Die Brandursache ist bislang ungeklärt. Ein technischer Defekt könne aber nicht ausgeschlossen werden.

Die angerückten Kräfte der Feuerwehr konnten ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus verhindern. Verletzt wurde bei dem Brand am Abend glücklicherweise niemand. Der Sachschaden dürfte nach Einschätzung der Polizei im sechsstelligen Bereich liegen.