Gedächtnisverlust: Rätsel für Baden-Badener Polizei

Eine junge Frau raucht eine Zigarette von einem Unbekannten am Baden-Badener Bahnhof und kann sich danach an nichts mehr erinnern.

Am Montagabend kurz nach 23 Uhr haben die Beamten eine desorientierte Frau vor einem Haus in der Beuerner Straße angetroffen. Wie die Polizei mitteilte, wurde die 27-Jährige gegen 21.50 Uhr in einem Linienbus zwischen Augustaplatz und Bahnhof von fünf bis sechs Männern angesprochen.

Nach dem gemeinsamen Ausstieg wurde der Frau eine Zigarette von einem der Fremden angeboten. An das, was nach dem Rauchen geschehen ist, konnte sich die 27-Jährige nicht mehr erinnern. Der junge Frau fehlten seither verschiedene Gegenstände. Die Ermittler suchen möglichen Zeugen unter (0 72 21) 3 21 72.