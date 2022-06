Baden-Baden

Gefasst: Mutmaßlicher „Planenschlitzer“ auf Rastanlage bei Baden-Baden festgenommen

In der Nacht zu Mittwoch ist es Beamten der Verkehrsaußenstelle Bühl gelungen einen der mutmaßlichen „Planenschlitzer“ an der Tank- und Rastanlage Baden-Baden festzunehmen. Ihn erwartet nun Strafverfahren wegen des Verdachts eines besonders schweren Falls des Diebstahls aus Kraftfahrzeugen in mehreren Fällen.