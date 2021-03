Gegen das Bienensterben: Initiative wirbt für mehr Wildblumenwiesen im eigenen Garten

Wildblumen mitten im Ort und blühende Wiesen außerhalb, die das ganze Jahr über Nahrung für Bienen und Insekten liefern – das ist das ehrgeizige Ziel, das sich einige Mitglieder des Obst- und Gartenbauvereins Haueneberstein gesteckt haben. „Die Idee dahinter war, dem Bienen- und Insektensterben entgegenzuwirken“, sagt Initiator Martin Wieland.

Denn der Bestand an Insekten in Deutschland schwindet – und das in bedrohlichem Tempo, führt er aus. Zirka 50 Prozent der Wildbienenarten gelten als bestandsgefährdet oder bereits ausgestorben. Dem will der Obst- und Gartenbauverein (OGV) Haueneberstein entgegenwirken. Mit ins Boot holten sich die Engagierten den Heimat- und Kulturverein, der ebenfalls verstärkt auf Wildblumen setzen will. Bereits vor drei Jahren starteten die Hauenebersteiner damit, mehr Blumen im Ort zu etablieren. Ein Ansinnen, das im Stadtteil großen Anklang findet.

„Wir wollen die Natur fördern und stützen, um sie zu erhalten. Wir müssen etwas tun, um ums Dorf herum wieder mehr Blumen zu haben“, betont Martin Wieland. Dazu wurde eine Wiese des OGV umgebrochen und mit einer Wildblumensaat neu angelegt. Einige OGV-Mitglieder haben ihre eigenen Wiesen ebenfalls umgestaltet, auch einige Streuobstwiesen konnten einen Wildblumenstreifen erhalten.