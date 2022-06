In Baden-Baden kann man das Welterbe jetzt erwandern. Der Rundwanderweg namens Hasensprung ist der erste von einem halben Dutzend Wanderwegen, mit denen Baden-Baden Gäste anlocken will.

In der Kurstadt, seit kurzer Zeit Bestandteil des Unesco-Weltkulturerbes, gibt es einen neuen Wanderweg: Pfingstsonntag wurde der erste Welterbe-Weg eingeweiht.

Die Route mit dem Namen „Hasensprung“ führt auf reizvollen Wegen aus dem Bäderviertel zu einem Aussichtspunkt und zurück. Start/Ziel ist vor der Therme. Eine Schautafel am Beginn der Seufzerallee informiert über die Wegführung.

Die Strecke (3,1 Kilometer, 137 Höhenmeter) führt in sanftem Schwung über die Seufzerallee ums Rotenbachtal. Es folgen ein steiler Stich und ein auf etwa 400 Metern neu angelegter Serpentinenpfad zum Aussichtspunkt „Hasensprung“.

Von dort geht es sanft bergab hinüber zum Hungerberg und über aussichtsreiche Pfade durchs ehemalige Landesgartenschaugelände am Schlosspark vorbei wieder zurück.

Der Schwierigkeitsgrad ist nicht hoch. Aber man darf die Runde auch nicht unterschätzen. Auf zwei steinigen Steilstücken sind 137 Höhenmeter zu überwinden. Bequemes, festes Schuhwerk ist also nötig.

Die Beschilderung, blauer Ring auf weißem Grund mit Beschriftung „Hasensprung“, ist sicher. An zwei Punkten hakt es aber: Nach dem ersten Steilstück beim „Türkenweg“ ist der Wegweiser (nach rechts) so angebracht, dass er nur aus der Gegenrichtung zu sehen ist. Und beim letzten Abschnitt fehlt ein Hinweis, dass man weiter auf dem asphaltierten Paracelsusweg bleiben muss.

Landschaft um Weltkulturerbe soll für Fußgänger erlebbar werden

Die Wege führen zu gut zwei Dritteln auf naturbelassenen und nicht kinderwagenfreundlichen Pfaden und Wegen, zu einem Drittel über Asphalt.

Einkehr/Rast ist im Sommerhalbjahr an der Hungerbergschenke möglich und im Winterhalbjahr beim gleichen Betreiber im benachbarten Saftlädele. Die beiden Häuser haben jeweils täglich außer Dienstag ab 17 Uhr auf.

Darüber hinaus gibt es im Rotenbachtal, am Hasensprung und beim Gartenschaugelände Rastplätze, die sich für ein aussichtsreiches Picknick anbieten. Wer mit Hund unterwegs ist, sollte Wasser dabei haben. Quellen und Bäche gibt es keine.

Das Konzept dahinter sieht vor, die Landschaft um das Weltkulturerbe für Fußgänger erlebbar zu machen. Dafür wurden historische Wege aus dem 18. und 19. Jahrhundert, auf denen die ersten Kurgäste an der Oos gelustwandelt sind und die in Vergessenheit geraten waren, wieder begehbar gemacht, wie Lisa Poetschki von der Stabsstelle Welterbe erklärt.

Der Rastplatz Hasensprung tauchte erstmals in Reiseführern im 18. Jahrhundert auf, war irgendwann aber nur noch Insidern bekannt. 16 Schautafeln am Wegesrand erläutern, was man gerade sieht und was sich über die Jahrzehnte verändert hat. Ein Team aus dem Rathaus hat weitere sechs bis sieben solcher Welterbe-Wege in Planung, die bis 2026 entstehen sollen. Mögliche Ziele sind laut Poetschki die Waldseen, die Häslichmatte, der Cäcilienberg oder die Teufelskanzel.

Aussichtspunkte sind die Highlights des Baden-Badener Wanderwegs

Die Frequentierung ist noch sehr übersichtlich. An Wochentagen trifft man fast niemanden dort an. Noch ist der Pfad ein Geheimtipp.

Die Highlights sind ohne Zweifel die vier Aussichtspunkte, die unterschiedliche Blicke auf die Welterbe-Stadt, ihre Villenviertel und ihre Hausberge Merkur und Fremersberg sowie die Badener Höhe ermöglichen. Toll: Am Rande der Strecke stehen 30 Sitzbänke – man kann sich Zeit lassen und verschnaufen.

Nervig ist der fast nie nachlassende Lärm der Schlossbergtangente. Er begleitet die Wanderer und tritt nur am Hasensprung etwas in den Hintergrund. Zudem müsste rund um die Therme dringend aufgeräumt werden. Der Müll am Rand des Paracelsusweges ist eines Welterbes nicht würdig.

Das Fazit: Der Hasensprung ist eine schöne familientaugliche Runde, für die man sich einen halben Tag Zeit nehmen sollte. Auf den kurzweilig beschrifteten Tafeln finden sich Infos über die Welterbe-Stadt, die auch für manchen Einheimischen neu sein dürften.