Geld-Bringservice: Banken im Raum Baden-Baden eher zurückhaltend

Bargeld frei Haus? Die Volksbanken haben die Idee ins Gespräch gebracht, doch die Banken in der Region sind zurückhaltend. Einzig bei der künftigen „Volksbank plus“ will man darüber nachdenken.

Die Volksbank erwägt die Einführung eines „Bargeld-Bringservices“. Doch was genau ist das eigentlich? Hinter dem Begriff versteckt sich die Möglichkeit, Geld bei der Bank zu bestellen und es zu sich nach Hause liefern zu lassen.

Besonders für Ältere und Menschen, die nicht mobil sind, kann dieser Service eine Erleichterung darstellen. Wie gehen die Banken in der Region mit diesem Service um?

Angeboten hat einen solchen Service die Sparkasse Baden-Baden Gaggenau über viele Jahre hinweg, bis 2022. Wie von der Sparkasse berichtet, wurde der Service von den Kunden jedoch nicht genutzt, weswegen er wieder abgeschafft wurde.

Grund dafür sei die sehr gute Filial- und Geldautomaten-Dichte im Geschäftsgebiet, diese sei im Stadtkreis Baden-Baden überdurchschnittlich hoch.

Auch bei Bargeld-Bedarf in Stadtteilen wie dem Rebland sei man mit mehr als nur einem Geldautomaten vor Ort. In der Filiale in Steinbach könnten Kunden so auch das komplette Service-und Beratungsangebot der Sparkasse wahrnehmen.

Hinweis auf Digitalisierung

Auch die Deutsche Bank habe ein flächendeckendes Netz von Geldautomaten, so ein Sprecher des Unternehmens. Durch die fortschreitende Digitalisierung von Dienstleistungen und Services würden viele Kunden im Alltag verstärkt Online- und Mobilbanking nutzen, zudem lasse sich ein Trend hin zum bargeldlosen Bezahlen erkennen.

Weiter heißt es, dass die Deutsche Bank und Postbank „ihren Kund*innen das Geldabheben auch in vielen Supermärkten, im Einzelhandel und an Tankstellen mit unserem Partner Shell“ ermöglicht. Ein Bringservice für Bargeld wird nicht angeboten.

Eine Option für die Zukunft

Die Volksbank Karlsruhe Baden-Baden bietet diesen Service momentan nicht an, zukünftig ist dies aber nicht ausgeschlossen, da andere Genossenschaftsbanken bereits positive Erfahrungen mit dem Service gemacht haben.

Nach der Fusion zur Volksbank plus Mitte Oktober solle die Sinnhaftigkeit eines solchen Angebotes im regionalen Geschäftsgebiet geprüft werden, so Vorstandsvorsitzender Matthias Hümpfner.

Zudem betreibt die Volksbank Karlsruhe Baden-Baden im Stadtgebiet Baden-Baden mit Rebland sechs Geldautomaten. Und auch in vielen Lebensmittelgeschäften kann Bargeld an der Kasse abgehoben werden.