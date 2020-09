Geldwäsche-Ermittlungen gegen Grenke: „Kommt Angriff auf deutschen Mittelstand gleich“

Im Sommer hat Sven Giegold einen Wettbewerb gestartet. Man konnte dem EU-Abgeordneten Finanzskandale schicken. Dem Gewinner winkte eine Reise nach Brüssel. Es gab nur zwei Bedingungen: Es muss mehr als eine Million Euro Schaden entstanden sein – und die Finanzaufsicht darf den Fall bislang nicht aufgedeckt haben. 71 Skandale kamen zusammen. Ein Herr K. darf nun nach Brüssel reisen. Doch das ist aus Sicht Giegolds die einzige gute Botschaft. Der Finanzexperte der europäischen Grünen glaubt, dass der Finanzaufsicht Bafin so einige Fälle verpasst. Der Fall Grenke aus Baden-Baden könnte der nächste sein.

Haben Scholz und Schäuble einen Papiertiger geschaffen?

Könnte. Es wird noch untersucht, was an den Manipulationsvorwürfen gegen den Finanzdienstleister dran ist. Doch für Giegold würde es in eine ganze Reihe der Fälle passen, in denen die Finanzaufsicht geschlafen hat. „Wir haben keine starken staatlichen Aufseher“, sagt der 50-Jährige.