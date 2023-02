In den kommenden Monaten wird Chiara Ronchini viel Zeit in Baden-Baden verbringen. Als Generalsekretärin von „The Great Spa Towns of Europe“ managt sie das Welterbe der Bäderstädte.

„Es gibt ein großes Potenzial an neuen Projekten für alle elf Welterbe-Städte“, sagt Chiara Ronchini, die am Mittwoch in Baden-Baden ihr Amt als neue Generalsekretärin des Vereins „The Great Spa Towns of Europe“ angetreten hat.

Ziel dieser Projekte ist es einerseits, die Qualitäten der Städte international sichtbar zu machen, andererseits aber auch ein nachhaltiges Management der städtebaulichen Merkmale der historischen Kurstädte zu gewährleisten. „Ich freue mich darauf, den Verein und die gemeinsame Welterbestätte in eine neue Entwicklungsphase zu führen“, betont sie.

Neue Generalsekretärin soll Schwung in Welterbe-Vermarktung bringen

„Es ist ein bewegender Moment“, sagte Oberbürgermeister Dietmar Späth (parteilos), als er die neue Generalsekretärin zusammen mit Ronchinis Vorgänger Paul Simons vorstellte, „wir können jetzt richtig loslegen mit den Aktivitäten zur Bedeutung des Welterbes“.

Die Wahl einer neuen Generalsekretärin war notwendig geworden, weil Simons das Amt nicht länger führen wollte. Er hatte seit 2011 maßgeblich an der Konzeption und der Bewerbung mitgewirkt, die schließlich zur Aufnahme der elf europäischen Modebäder des 19. Jahrhunderts in die Liste des Unesco-Welterbes führte. Als eine der schwersten Aufgaben in dieser Zeit nannte Simons die Beschränkung auf die „Crème de la Crème“ unter den zahllosen, durchaus nicht unbedeutenden Kurorte – so, wie es von der Unesco verlangt worden war.

Alle elf Städte seien „absolut überzeugt“ davon, dass sie mit Ronchini als Generalsekretärin die richtige Wahl getroffen hätten, betonten sowohl Späth als auch Simons. Zu ihren ersten Aufgaben gehört es, schon in dieser Woche ihr Team bei zahlreichen Besprechungen in Baden-Baden zu treffen. Hier wird sie die nächsten Monate ihrer Tätigkeit für die elf im Jahr 2021 in die Liste der Welterbe aufgenommenen Städte planen. „Meine wichtigste Aufgabe ist erst einmal, die Gegebenheiten in allen elf Städten genau kennenzulernen.“

Dass sie damit in Baden-Baden anfängt, hat einen einfachen Grund, den Lisa Poetschki von der städtischen Welterbe-Stabsstelle erklärt: Bei der Aufgabenteilung unter den Spa Towns hat Baden-Baden die Aufgabe der allgemeinen Verwaltung und der Finanzverwaltung übernommen und da steht derzeit die Kassenprüfung an – eine gute Gelegenheit für Ronchini, sich in diesen Bereich einzuarbeiten. Hier in Baden-Baden wird sie sich außerdem mit den Teams des Vereins und mit Oberbürgermeister Späth treffen. Natürlich wird sie sich in den nächsten Tagen auch mit den für das Welterbe wichtigen historischen und kulturellen Stätten der Stadt vertraut machen.

Generalsekretärin unterstützt Vorsitzenden von „The Great Spa Towns of Europe“

Der Verein „The Great Spa Towns of Europe“ ist erst im September vergangenen Jahres in Baden bei Wien gegründet worden. Vorsitzender ist der dortige Bürgermeister Stefan Szirucsek, der von einem Sekretariat mit der Generalsekretärin, einer Kommunikationsmanagerin und einer Assistentin unterstützt wird.

Die in Edinburgh lebende neue Generalsekretärin wird für ihre Tätigkeit viel reisen müssen. Denn nach ihrem Aufenthalt an der Oos startet Ronchini eine Erkundungs- und Kennenlern-Tour, die sie auch in die übrigen zehn Modebäder des 19. Jahrhunderts führt. Dabei wird sie auch die zweite Generalversammlung des Vereins vorbereiten müssen, die demnächst im englischen Bath stattfinden wird. Anschließend wird sie den Verein bei der Tourismusmesse ITB in Berlin vertreten, um danach weiter in die drei tschechischen Städte Karlsbad, Franzensbad und Marienbad zu reisen. Auf diesen Reisen wird sie Paul Simons begleiten und ihr den Einstieg erleichtern.