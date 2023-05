Gentlemansride 2023: Das war die Benefiz-Motorradtour

Vom Festspielhaus übers Rebland zum Kurhaus Baden-Baden führt am Sonntag eine besondere Motorradtour.

Eiscreme-Wetter vom Feinsten. Als wäre bei guter Frühsommer-Sonneneinstrahlung die Ledercombi nicht genug, trugen die rund 100 Biker, Roller- und Oldie-Zweirad-Fahrer drunter feine Klamotten. So zeigte sich am Sonntagnachmittag ein überraschend, fast schon paradox wirkendes Bild, als der Distinguished Gentleman’s Ride (DGR) vor dem Kurhaus Station machte.

Ziel des weltweit stattfindenden Events ist es, Aufmerksamkeit auf das Thema Männergesundheit zu lenken. Die Teilnehmer kleiden sich betont schick und suchen sich Sponsoren, um Geld für die gute Sache zu sammeln.

Aus den Sonntagsflaneuren aller Couleur wurden am Kurhaus rasch Stauner und Fachsimpler, als gegen 14 Uhr ein sattes Brummen, vereinzelt auch ein Knattern zu vernehmen war und dem Wahrzeichen Baden-Badens einen ungewohnten Touch verlieh, nachdem sich das Tor an der Kaiserallee geöffnet hatte.

Maschine um Maschine rollte ein, wurde aufgereiht, Leder und Helm verstaut, damit sich die Fahrer fast schon anonym unters Volk mischen konnten. Doch wirklich anonym war hier keiner. So eine Ausfahrt, wenngleich auch langsam und gechillt, die habe schon ihren Reiz, waren sich Dieter Welle und Markus Pfaff einig.

Konvoi war eine Stunde unterwegs

Rund eine Stunde war der brummende Konvoi unterwegs gewesen, war ab dem Festspielhaus durchs Rebland und über den Zimmerplatz wieder retour in die Stadt gerollt zum allgemeinen Treffpunkt im Kurpark, der – wenn man es so betrachten mag – ausnahmsweise stählerne Blüten trieb. 29 Kilometer – das klingt nicht gerade viel.

Doch für die beiden Coffee Racer von Welle und Pfaff gerade okay. „Die haben beide ja schon ein paar Jahre auf dem Buckel“, präsentierte Dieter Welle seine BMW R75, die aus dem Jahr 1975 stammt.

Nur unwesentlich jünger ist die R65 von Pfaff, die 1981 brandneu das Werk der Bayerischen Motorenwerke verlassen hat.

Dickes Lob für den Veranstalter

Für den Veranstalter und Buchautor Mezzo, wie man Michael Fauth in der Szene nennt, gab es ein dickes Lob von Welle. „Ich bin das erste Mal dabei. 2022 bin ich in Straßburg mitgefahren. Aber hier ist viel mehr los! Und gut organisiert ist es außerdem.“

Für Ruben Höhl vom Fachmagazin „Steelhorse“ war diese Action nach seinem Geschmack. Obendrein ergab sich – wie das wohl so sein muss bei derartigen kleinen „Familientreffen“ – noch eine Menge an Input.

Hier wurde geplauscht, fachgesimpelt und sich wiedergesehen. Doch so ganz fallen lassen konnte Mezzo sich nicht in dem Trubel, in dem auch er gute alte Bekannte, wie etwa Hans-Dieter Rahner aus Gengenbach völlig überraschend wiedertraf.

Parkplätze vor dem Kurhaus sorgen für Aufmerksamkeit

„Wir vermissen noch zwei Fahrer“, lautete die Begründung für die Unruhe des Organisators. Zwei Horex Baujahr 1936 waren im wahrsten Sinne des Wortes auf der Strecke geblieben.

Doch dann kam das erlösende Knattern, als sie Minuten später nach Beheben einer kleinen Panne wieder aufschlossen und zu den anderen „Gentlemen“ stießen, die inzwischen entspannt vor dem Kurhaus entspannten – mit Parkplätzen, die kaum näher dran am Geschehen hätten sein können und für mächtig viel Aufmerksamkeit bei den Spaziergängern sorgten.