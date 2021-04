In Zeiten von Corona und geschlossenen Restaurants erlebt der eigene Herd gerade eine Renaissance. Immer wieder holen sich die Hobbyköche Tipps von den Profis am Herd. Der Wahl-Baden-Badener Ronny Loll ist einer davon.

Der Kochprofi stammt aus Mecklenburg-Vorpommern. Seit sechs Jahren lebt er in der Kurstadt – mit Ehefrau und mittlerweile auch mit kleinem Sohn. Was Wenige wissen: Der 45-Jährige mag nicht nur Leckereien und Weine aus der Region, die er bei Gourmetevents zwischen Rebstöcken kredenzt.

Er hat auch ein Faible für die Küche der Levante. Also für jene Köstlichkeiten, die in der Region des östlichen Mittelmeeres, in Syrien, Libanon, Israel, Jordanien und Palästina, gekocht werden.