Die Kernnutzergruppe ist 50plus. Diese Generation will in der Regel das Zeitungsabonnement noch in der Form, in der sie es kennt, nämlich in Papier. Die Zeitung wird zunehmend ein Nischenprodukt für gut situierte Ältere. Die jüngere Generation will vielfach keine gedruckte Zeitung haben. Sie möchte das Produkt auf dem Smartphone, zu der Zeit, in der es ihr passt. Das sind oft die gleichen Inhalte wie in der Zeitung, jedoch mit Zugang etwa über Google oder die Sozialen Netzwerke.