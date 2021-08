Rappen will gelernt sein, findet auch Suza aus Freiburg. Im Baden-Badener Jugendzentrum doziert sie Workshops und bringt Kindern und Jugendlichen spielerisch das Rappen bei. Die 35-Jährige begann ihre Musik-Karriere im Alter von zwölf Jahren.

Statt mit ihrem bürgerlichen Namen stellt sich die Rapperin mit ihrem Künstlernamen vor: „Hey, ich bin Suza.“ In einem kleinen Raum in der Jugendbegegnungsstätte (Jube) Baden-Baden klappt sie ihren Laptop auf und legt einen Schreibblock und eine kleine Musikbox daneben. Die 35-Jährige Vokalistin unterrichtet Rap-Musik und zeigt Jugendlichen und Kindern wie sie ihre eigenen Lieder komponieren.

Ihre Liebe zum Rap entdeckte Suza schon im Kindesalter. „Ich war sechs oder sieben Jahre alt, ging eines Tages zu meiner Mutter und sagte: So Mama, ich erzähl dir jetzt eine Geschichte in Reimen“, erinnert sich die Rapperin, während sie sich entspannt im Stuhl zurücklehnt. „Nach dem heutigen Wissen war das damals schon mein erster Freestyle“, fügt sie hinzu. Freestyle ist eine Form in der Rap-Musik, bei dem Texte improvisiert vorgetragen werden.

Kinder authentisch abholen, das kann ich. Suza, Vokalistin