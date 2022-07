„Wir genießen es sehr“: 30 Leserinnen und Leser von BNN und BT durften sich über ein exklusives Picknick vor Brenners Parkhotel in Baden-Baden freuen.

Ideale Wetterbedingungen und stimmungsvolle Musik: Besser hätte die Aktion „BT und BNN öffnen Türen“ in Brenners Park-Hotel & Spa am Samstag nicht laufen können. Mehr als 2.000 Leser hatten sich an der Verlosung beteiligt, die glücklichen Gewinner durften es sich im Park des Grandhotels bei einem luxuriösen Picknick gut gehen lassen.

Die Aktion des Badischen Tagblatts und der Badischen Neuesten Nachrichten bildete den Auftakt zu einem neuen Angebot des Grandhotels, das in diesem Jahr 150-jähriges Bestehen feiert.

Künftig kann man das Picknick im gepflegten Park direkt an der Lichtentaler Allee jederzeit buchen. Doch während der Korb für zwei Personen normalerweise 249 Euro kostet, war das Vergnügen für 30 BT- und BNN-Leser kostenlos.

Band sorgt beim Picknick vor dem Grandhotel für gute Laune

Zudem hatte Markus Beus, Marketing- und Kommunikationsdirektor im Brenners, für die Gewinner der Verlosung auch noch eine besondere Überraschung organisiert: Für gute Laune im Park sorgte die eigens engagierte Acoustic-Band Pizzicato Blue.

Eigentlich hätte die Aktion bereits im Rahmen des Welterbefests vor einigen Wochen stattfinden sollen, doch aufgrund des damals schlechten Wetters musste der Termin verschoben werden. Das Warten hatte sich aber gelohnt. Diesmal war es angenehm warm, es wehte ein mildes Lüftchen, und wer Lust hatte, konnte im Anschluss an die Aktion direkt noch die philharmonische Parknacht auf der anderen Seite der Oos genießen.

Das kam bei den Gewinnern gut an – eine bunt gemischte Gruppe von BT- und BNN-Lesern aus Baden-Baden, Rastatt, Ötigheim, Gaggenau, Gernsbach, Forbach, Au am Rhein und Achern.

Gepicknickt habe ihre Familie ja schon oft, „aber das hier ist etwas ganz Besonderes“, freute sich zum Beispiel Senta Buschert aus Baden-Baden. Ähnlich empfand es Martina Weiler aus Forbach. Für sie, wie auch für viele andere Gewinner, war es der erste Besuch in dem Grandhotel – und sie war begeistert: „Es passt einfach alles“, kommentierte sie mit strahlendem Lächen.

Picknick im Park zum Start in den Urlaub

„Wir genießen es sehr“, betonte auch Claudia Benker aus Baden-Baden. Für das Ehepaar Spengler aus Achern passte der neue Termin besonders gut: „Unser Urlaub fängt heute an“, berichteten die beiden. Einen besseren Auftakt könne es gar nicht geben.

„Tolle Idee“, kommentierte Gabriele Spannagel aus Gaggenau, die mit ihrem Mann schon seit 40 Jahren die BNN liest.

Für Sigrid Janßen-Ihle und Harald Ihle gehört dagegen das BT seit vielen Jahren zum Start in den Tag. Janßen-Ihle hatte sich an der Verlosung heimlich beteiligt, als Überraschung für ihren Mann zum Start in dessen Ruhestand – die Freude war riesig, als es tatsächlich klappte. Mit gutem Essen, Traumkulisse und mitreißender Musik lässt sich eben auch ein neuer Lebensabschnitt wunderbar feiern.