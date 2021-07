Oldtimer-Meeting in Baden-Baden: VW T1 „Bulli“ ist Leser-Favorit

Die BNN haben auf dem 44. Internationalen Oldtimer-Meeting am Kurhaus in Baden-Baden ihren Pokal zum Leser-Voting überreicht.

Das Auto wurde 1975 in Sao Bernardo do Campo in Brasilien produziert. Seit 2017 ist der ikonische VW-Bus in seinem Besitz.

Das besondere: Der „Bulli“ ist nicht restauriert.

Der Lack ist noch original und das Fahrzeug für sein Alter in einem hervorragenden Zustand.

Pühse freut sich über den Pokal: „Ich freue mich, da es eine Abstimmung ist. Weil das heißt, dass viele Leute Emotionen zu diesem Auto haben.“