Gitterstäbe entfernt: Diebe mit wertvoller Beute bei Einbruch in Baden-Baden

Unbekannte Täter sind in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in ein Geschäft in der Baden-Badener Merkurstraße eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, konnten die Einbrecher über ein mit Gitterstäben gesichertes Fenster in den Laden eindringen. Anschließend erbeuteten sie hochwertige Uhren und Schuhe. Der Gesamtwert der Beute liegt im unteren sechsstelligen Bereich.

Da die Täter für den Einbruch Gitterstäbe entfernen mussten, geht die Polizei davon aus, dass Nachbarn etwas gehört haben könnten. Wer zwischen 0 und 5 Uhr entsprechende Geräusche gehört hat oder Hinweise zum Verbleib der gestohlenen Gegenstände geben kann, kann sich unter (0 72 21) 68 00 bei der Polizei Baden-Baden melden.