Glamouröse Party wechselt von Baden-Baden nach Kitzbühel

Top-Models und viele andere Prominente ließen sich diese Gala nicht entgehen: Über zwei Jahrzehnte wurden in der Luxusherberge Brenners Park-Hotel in Baden-Baden die Spa Awards verliehen. Jetzt verlässt die glamouröse Party der Bäderstadt.

Kitzbühel statt Baden-Baden: Das heißt es am Samstag, 20. November, für TV-Moderatorin Barbara Schöneberger und viele weitere prominente Gäste. Dann werden in Tirol zum 25. Mal die Spa Awards verliehen. Die glamouröse Party war zuletzt Stammgast im Brenners Park-Hotel und Spa an der Oos.

Der Umzug nach Tirol in das Fünf-Sterne-Wellness- und Luxushotel Stanglwirt mit Blick auf das Bergpanorama des Wilden Kaisers ist eine überraschende Abkehr von der Bäderstadt und gibt deshalb berechtigten Anlass zu Spekulationen. Die Entscheidung für den Standortwechsel nach zwei Jahrzehnten Präsenz in Baden-Baden basiert aber offenbar nicht auf einem Zerwürfnis zwischen den bisherigen Partnern. Das betont jedenfalls Brenners-Direktor Henning Matthiesen auf Anfrage.

Der Ausrichter der Gala, der Hamburger Verlag Gruner und Jahr, sowie die Baden-Badener Luxusherberge hätten diese Entscheidung vielmehr gemeinsam getroffen. Nach über zwei Jahrzehnten Zusammenarbeit sei es an der Zeit gewesen, der Veranstaltung ein neues Format zu geben. „Wir gehen nicht im Unguten auseinander“, betont Matthiesen. Deshalb sei der Umzug für das Brenners auch kein Drama.

Tourismus-Chefin verweist auf Event mit großer Strahlkraft

Nora Waggershauser trauert derweil den Spa Awards nach. „Für Baden-Baden ist das ein Verlust“, meint die Baden-Badener Tourismus-Chefin. Sie hat die Hochglanz-Veranstaltung als medienwirksames Event mit großer Strahlkraft in Erinnerung. „Das hat gut zum Brenners und zu Baden-Baden gepasst.“

Bäderstadt profitierte von Berichterstattung in den Medien

Als Touristenziel, das mit gutem Leben vor Ort wirbt, profitierte Baden-Baden von der Verleihung der Spa Awards nicht nur durch die Berichterstattung im Hochglanzmagazin Gala. Die glamouröse Preisverleihung mit Promis aus Film, Fernsehen, Musik und Society war zudem ein beliebtes Thema für TV-Sender und Print-Medien – und damit eine gute Werbung für die inzwischen mit dem Welterbe-Titel dekorierte Bäderstadt. Und für das Brenners. „Wir sind aber immer noch oft in der Gala platziert“, sagt Matthiesen. Für den Hoteldirektor ist das ein Zeichen dafür, dass die Partner nicht im Streit auseinander gegangen sind.

Neue luxuriöse Heimat für Gala in Tirol

Die Zusammenarbeit mit den Spa Awards, die zuvor zunächst als Gala Spa Awards firmierten, hatte Frank Marrenbach eingefädelt, der Vorgänger von Matthiesen als Direktor im Brenners. „Den Weggang Frank Marrenbachs haben wir zum Anlass genommen, uns einen neuen Partner zu suchen und freuen uns sehr, mit dem Stanglwirt eine neue Heimat für das wichtigste Beautyevent der Branche gefunden zu haben“, heißt es zum Wechsel aus dem Verlag Gruner und Jahr. „Wir sind Maria Hauser sehr dankbar für die Chance, nach 25 Jahren eine neue, sehr luxuriöse Heimat beziehen zu können“, sagt Sophie Charlotte Herzberg, die Kommunikationsmanagerin des Hamburger Verlags.

Wellnessbereich umfasst 12.000 Quadratmeter

Die Stanglwirt-Juniorchefin Hauser ist den Umgang mit Stars gewöhnt. Als Bio- und Wellnessressort beherbergt das Luxushotel immer wieder Prominente aus aller Welt, die Entspannung suchen. Sie können auf einem rund 12.000 Quadratmeter großen Wellnessbereich die Seele baumeln lassen.

Gutes für Haut und Körper

Die Spa Awards zählen nach Angaben des Verlags Gruner und Jahr zu den wichtigsten internationalen Beauty- und Spa-Auszeichnungen. Prämiert werden demnach ausschließlich Produkte und Konzepte, „die auf den ganzheitlichen Spa-Gedanken, Haut und Körper Gutes zu tun, einzahlen, und durch überzeugende innovative Leistungen begeistern“.

In der Jury sitzen unter anderem Schönheitsexpertinnen des Hochglanzmagazins Gala sowie der Frauenzeitschriften „Brigitte“ und „Barbara“. Wer es nicht weiß, mag es ahnen: TV-Moderatorin und Entertainerin Barbara Schöneberger ist nicht nur Titelgesicht von „Barbara“, sondern auch Schirmherrin des Heftes. Sie wird zudem als Bestandteil des Redaktions-Teams aufgeführt. Im Hamburger Verlag, einer der größten in Europa, erscheinen zudem Magazine wie Stern, Capital und Geo.