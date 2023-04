Wieder hat sich ein Flieger in einem Baum im dichten Waldgebiet in Baden-Baden verfangen, so dass die Feuerwehr alarmiert werden musste.

Gegen 17.15 Uhr am Mittwochabend wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr zum dritten Rettungseinsatz eines Gleitschirmfliegers in fünf Tagen gerufen, so die Feuerwehr in einer Meldung.

Neben der Berufsfeuerwehr waren die Einsatzabteilung Lichtental, die Höhenrettungsgruppe SRHT Mittelbaden, die Bergwacht, der Rettungsdienst und die Polizei im Einsatz.

Der Gleitschirmflieger war unterhalb des Startplatzes an der Merkurstraße in einem Baum gestrandet, zwar unverletzt, aber in zehn Meter Höhe. Er wurde durch die eingesetzten Rettungskräfte sicher zur Erde gebracht.