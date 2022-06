Glückliches Ende: In Baden-Baden vermisste Frau ist in Sicherheit

Einem aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass eine vermisste Frau in der Nacht auf Mittwoch wieder aufgetaucht ist. Suchaktionen von Angehörigen und Rettungsdiensten waren zuvor erfolglos geblieben.

Eine Vermisstensuche rund um den Baden-Badener Ortsteil Ebersteinburg ist in der Nacht auf Mittwoch glücklich zu Ende gegangen. Wie die Polizei mitteilte, wurde eine Frau am Dienstagnachmittag als vermisst gemeldet.

Sie sei gegen 14 Uhr aus einer Kleingartenanlage gegangen und nicht mehr zurückgekehrt. Angehörige der gesundheitlich angeschlagenen Frau hatten sich zunächst selbst auf die Suche gemacht, waren dabei jedoch erfolglos.

Auch eine große Suchaktion unter Hilfe von Hunden, einem Polizeihubschrauber sowie Einsatzkräften des DRK, THW und der Feuerwehr verlief zunächst ohne Erfolg.

Glücklicherweise wurde die Frau in der Nacht gegen 2.30 Uhr von einem aufmerksamen Zeugen im Bereich „Schloßweg“ angetroffen. Nach einer vorsorglichen medizinischen Untersuchung in einem Krankenhaus konnte sie im Anschluss in die Obhut ihrer Angehörigen übergeben werden.