Das einstige Zwei-Sterne-Restaurant „Stahlbad“ in Baden-Baden war zuletzt unter neuen Betreibern von seinen Glanzzeiten weit entfernt. Das soll sich ändern: Zwei Bekannte werden die neuen Mieter.

Das „Stahlbad“ in Baden-Baden war im Jahr 1966 eines von 66 Gourmet-Restaurants, die in Deutschland erstmals mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet wurden. Zuletzt war vom Ruhm des Hauses nur der klangvolle Name geblieben.

Das könnte sich jetzt wieder ändern: Neuer „Stahlbad“-Mieter wird Sternekoch Stéphan Bernhard. Seit 19 Jahren betreibt er im nahen „Goldenen Kreuz“ mit seiner Frau Sophie das Feinschmeckerrestaurant „Le Jardin de France“.

Sophie Bernhard lacht: „Wir machen nicht immer alles, was einfach ist.“ Ihr Mann, inzwischen im 50. Lebensjahr, zeigt sich Neuem gegenüber ebenfalls aufgeschlossen. „Noch ist Zeit, so etwas zu machen“, sagt der Koch aus Frankreich, der mit seiner Familie in Baden-Baden schon seit über zwei Jahrzehnten eine neue Heimat gefunden hat.