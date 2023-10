In der Lichtentaler Allee in Baden-Baden wurden im Verlauf des Sonntags an unterschiedlichen Stellen Davidsterne auf die Straße gesprüht. Die Polizei teilte mit, dass sie außerdem die Schriftzüge „FACK“ feststellen konnten.

Es ist wahrscheinlich, dass die Graffitis einen Zusammenhang zu einer Demonstration haben, welche am gleichen Tag stattfand.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter der Nummer: 07 81 21- 28 20