Gravelbiken wird auch im Schwarzwald zum Trend

Mit seinen 4.200 Quadratkilometern ist das Großschutzgebiet Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord der größte Naturpark in ganz Deutschland. 800.000 Einwohner leben in den über 100 Städten und Gemeinden, die zur Naturpark-Familie gehören. Die Landschaft ist mit Wäldern, Wiesen, Weiden, Reben, Bächen, Flüssen, Mooren, Karseen und Felsen sehr vielfältig. Der Naturpark unterstützt Erzeuger aus der Region dabei, etwa auf den Naturpark-Märkten ihre Produkte zu vermarkten. In den Naturpark-Schulen und Naturpark-Kindergärten lernen die Kinder von Experten, was typisch für die Natur und Kultur in ihrer Heimat ist. Mit Pflegeaktionen und Wildblumenwiesen erhält der Naturpark die typische Schwarzwälder Natur- und Kulturlandschaft. Er gibt zudem Tipps, was jeder vor Ort für den Klimaschutz machen kann. Der Naturpark ist Heimat, Erholungs-, Erlebnis- und Urlaubsgebiet. Für einen nachhaltigen Tourismus sorgen zum Beispiel die Trekking Camps und der Naturpark-Radweg. Weitere Infos unter www.naturparkschwarzwald.de