Green Airlines bietet Flüge von Karlsruhe/Baden-Baden an

Nach einer längeren Corona-bedingten Wartezeit startet die Fluggesellschaft Green Airlines ab Februar kommenden Jahres am Baden-Airpark.

Die Fluggesellschaft Green Airlines fliegt vom kommenden Jahr an nach einer coronabedingten Verschiebung erstmals auch vom Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden aus nach Berlin. Das Interesse sei groß, sagte Geschäftsführer Stefan Auwetter am Mittwoch. Die neue Verbindungen werden ab dem 14. Februar angeboten. Green Airlines versteht sich als virtuelle Fluggesellschaft, die für ihre Verbindungen mit anderen Gesellschaften zusammenarbeitet. Sie fliegt unter anderem auch von Weeze in Nordrhein-Westfalen nach Berlin, München und Sylt.