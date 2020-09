Baden-Badener Unternehmer Grenke holt emotional aus: „Wir sind ehrbare Kaufleute“

Mit einem umfangreichen Dementi reagierte der Baden-Badener Finanzdienstleister Grenke auf die Vorwürfe der Bilanz-Manipulation. In einer Gesprächsrunde mit Journalisten wählte Vorstandsvorsitzende Antje Leminsky durchaus emotionale Worte.

Drei Tage lang haben Experten von Grenke tief geforscht in den Akten ihres Unternehmens. Der Finanzdienstleister aus Baden-Baden wirkte nach den Anschuldigungen, er habe seine Bilanz manipuliert, schwer angeschlagen. Der Aktienkurs im tiefen Fall, öffentliche Worte von Seiten Grenkes waren rar. Am Freitagnachmittag reagierte Grenke dann umfassend. Erst eine neunseitige Stellungnahme, wenige Minuten darauf eine Telefon-Konferenz für Journalisten, dann eine für Analysten und Investoren.

Es hatten sich einige Fragen angestaut. Mit 64 Seiten hatte der britische Investor Fraser Perring mit seinem Unternehmen „Viceroy Research“ ein Beben in Baden-Baden ausgelöst. Seine Analyse sollte aufdecken, wie Grenke seine Bilanz manipulierte. „Massive Vertuschung“ ist so eine Bezeichnung aus den 64 Seiten. Und: „Viceroy glaubt, dass ein erheblicher Teil von Grenkes Geld nicht existiert.“ Angesichts der betrügerischen Struktur, so „Viceroy“, glaube man, dass Firmengründer Wolfgang Grenke mitbeteiligt ist.

Grenke will Vertrauen zurückgewinnen

Der Bericht hatte schon bald seine Folgen. Der Aktienkurs fiel innerhalb von zwei Handelstagen um über 50 Prozent. Eine knappe Stellungnahme Grenkes am Dienstagabend und am Donnerstag konnten das nicht retten.

Umso wichtiger war der Freitag. Aus Baden-Baden meldeten sich Vorstandsvorsitzende Antje Leminsky und Vorstandsmitglied Sebastian Hirsch. Wer wollte, konnte die Emotionalität auch aus ihren anfangs etwas zittrigen Stimmen ableiten. Es war nach Tagen der Ruhe offenbar Zeit für eine große Antwort.

„Wir weisen alle erhobenen Anschuldigungen als unbegründet zurück“, betonte Leminsky. „Wir sind ehrbare Kaufleute. Hier ist völlig grundlos Porzellan zerschlagen worden.“ Und dann folgte so etwas wie eine Kampfansage. Das in über 40 Firmenjahren aufgebaute Vertrauen wurde angegriffen. „Dieses Vertrauen wollen wir zurück.“

Im Fokus steht das Franchisemodell Grenkes, aus Sicht der Firma einer der Erfolgsfaktoren. Es gehört zum selbst für Analysten schwer durchschaubaren Konstrukt Grenkes, das sich vereinfacht so erklären lässt: Unternehmer, meist ehemaliger Mitarbeiter Grenkes, bauen im Ausland ein Geschäft mit Leasing und Factoring auf.

Kritiker sehen Interessenskonflikt

Dabei kommt die „CTP Handels- und Beteiligungs GmbH“ ins Spiel. Diese steht den Franchiseunternehmern finanziell zur Seite. Die Grenke AG kann dann nach ein paar Jahren entscheiden, ob sie diese Franchiseunternehmen übernimmt.

Wolfgang Grenke ist einerseits mittelbarer Gesellschafter der CTP, andererseits aber weiter Anteilseigner und Aufsichtsrat bei Grenke. Darin sehen Kritiker wie Fraser Perring einen starken Interessenskonflikt. In seiner Analyse beschreibt es „Viceroy“ als „betrügerischen Plan in großem Ausmaß“. An Diskussionen und Entscheidungen über den Kauf von Franchiseunternehmen beteilige sich Wolfgang Grenke aber nicht, betonte Leminsky.

Der Kursverlauf Einen deutlichen Niedergang verzeichnete der Titel der MDax-Konzerns des Finanzdienstleisters Grenke, als am Dienstag die Vorwürfe der Bilanzmanipulation öffentlich wurden. Innerhalb von zwei Handelstagen sackte der Kurs des Unternehmens aus Baden-Baden um über 50 Prozent weg, Grenke verlor über eine Milliarde Euro an Börsenwert. Ein knappes, aber scharfes Dementi Grenkes am Dienstagabend konnte auch nicht für Ruhe sorgen. Am Mittwoch verlor der Kurs von Beginn des Handelstags (43,28 Euro) nochmal deutlich und landete bei 28,50 Euro. Nach einer Stellungnahme Grenkes zum Franchisemodell am Donnerstag lag der Kurs am Tagesende bei 36,02 Euro. Nachdem am Freitag kurz vor 15 Uhr die ausführliche Stellungnahme veröffentlicht und eine Telefonkonferenz für Journalisten, Analysten und Investoren gestartet wurde, gab es einen kurzen Anstieg. Um 18 Uhr stand der Kurs dann aber bei 34 Euro. ser

Dass er das durchaus anders sieht, ließ Fraser Perring bereits wissen. Der Konflikt zwischen dem britischen Investor und dem Finanzdienstleister aus Baden-Baden dürfte noch länger andauern. Der 46-jährige Brite hatte sich auch mit ganz ähnlichen Vorwürfen an den Finanzdienstleister Wirecard einen Namen gemacht. Aus dem Börsen-Liebling wurde mittlerweile ein Insolvenzfall.

Grenke begründet lange Reaktionszeit

Perring gehört zu den Short Sellern, die an der Börse darauf setzen, dass ein bestimmter Kurs einbricht. Nach eigenen Angaben tat Perring dies auch bei Grenke. Manche halten Short Seller für moralisch verwerflich – andere sehen in ihnen eine Regulativ am Markt. Wie es um die Sympathien von Grenke zu Perring bestellt ist, dürfte seit ein paar Tagen geklärt sein.

Nächste Woche wolle man entscheiden, ob Grenke rechtliche Schritte gegen Perring einleitet, sagte Vorstandsvorsitzende Leminsky. Doch persönlichen Kontakt habe es mit ihm nie gegeben. „Dieser Herr hat bislang nicht ein Mal mit uns gesprochen. Sie haben uns nicht in die Augen geschaut.“ Daher könne man es sich nicht erklären, wie man nach Wirecard zum nächsten Ziel von Perring und seiner Research-Firma wurde.

Marc Tüngler von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz hatte gegenüber den BNN die Reaktion Grenkes nach Aufkommen der Vorwürfe als zu langsam bezeichnet. „Für so einen Fall muss ein Krisenplan in der Schublade liegen“, sagte Tüngler. Nun gab Grenke-Vorstandsvorsitzende Leminsky zu: „Wir waren nur sehr unzureichend vorbereitet.“

Einig sind sich sowohl Tüngler als auch Leminsky, dass nun Transparenz angesagt ist. Dabei helfen soll auch ein eigenes Sondergutachten. Dass ausgerechnet Grenkes bisheriger Wirtschaftsprüfer KPMG diese Analyse erstellen soll, ist ungewöhnlich. „In der Konstellation verlieren wir wenig Zeit“, begründete Leminsky. Es sei „die schnellste, aber vielleicht nicht die letzte Antwort“. Ergebnisse sollten sehr schnell vorliegen, betonte sie.